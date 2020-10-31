شكرا لمتابعة خبر عن شروط نقل اللوحات بين مركبتين لمالك واحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، عن شروط تبديل ونقل اللوحة من مركبة إلى مركبة أخرى.

وأكدت إدارة المرور، أنه يلزم أن تكون المركبتان لمالك واحد مع تسديد رسوم للمركبات الخصوصي 400 ريالًا لكل مركبة والنقل الخاص 700 ريالًا لكل مركبة مع اختيار خدمة استبدال لوحات المركبة للمالك أو خيار تغيير لوحات المركبة.