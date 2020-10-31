شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. معلم يحول غرفة داخل منزله إلى فصل متكامل لشرح الدروس الافتراضية لأبنائه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): حرص معلم في البرك بمحايل عسير، على إيصال المعلومات لابنائه الطلاب بطريقة مبتكرة. حرص معلم في البرك بمحايل عسير، على إيصال المعلومات لابنائه الطلاب بطريقة مبتكرة. ونشرت إدارة تعليم محايل عسير مقطع فيديو للمعلم عمر الشيخي بسعيدة الصالحة التابعة لمكتب تعليم البرك، يجهز حجرة دراسية بمنزله لشرح الدروس الافتراضية لأبنائه الطلاب في رحلة التعليم عن بعد. وبين الفيديو المعلم الذي يعمل في مدرسة عثمان بن عفان، وهو يشرح الدرس على السبورة، ويسأل الطلاب الذين يجاوبون على أسئلته بطلاقة، وذلك بعدما حول غرفة داخل منزله لفصل متكامل. اثني عبدالاله الفلاحه المشرف التربوي علي مجهوده في تعليم أبنائه ، ووصفه بالمعلم المخلص المتفاني لانه أدى رسالته تجاه الابناء علي اكمل وجه .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. معلم يحول غرفة داخل منزله إلى فصل متكامل لشرح الدروس الافتراضية لأبنائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.