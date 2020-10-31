شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. بلدية القريات تراقب المطاعم والأسواق عن بعد عبر الكاميرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

دشنت بلدية محافظة القريات في منطقة الجوف، برنامج الرقابة عن بعد؛ لمتابعة التزام المطاعم والأسواق بالإجراءات الاحترازية "عن بعد".

ويعمل البرنامج على مدار الـ 24 ساعة، باستخدام الوسائل التقنية المتقدمة والأجهزة الإلكترونية الحديثة؛ حيث يتابع رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري، بعض الملاحظات في المطاعم والمراكز التجارية عبر الكاميرات.

ووجه "الشمري" على الفور من مركز العمليات الفرق الميدانية ببعض الإرشادات والنصائح التي من شأنها تقديم الأفضل والأميز في خدمة المواطن والمقيم، مستمعاً لشرح واف من المشرف على إدارة الرقابة الشاملة سلمان الشرعان عن البرنامج وكيفية العمل والتنسيق مع المراقبين المختصين بالميدان لإنهاء الملاحظات ورصد المخالفات.