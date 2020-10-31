شكرا لمتابعة خبر عن "متكاتفون مع مدرستي" .. مبادرة لتعليم الرياض لطالبات التعليم العام ومرتادي أندية الحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالرحمن الزهراني (صدى):

أطلقت إدارة نشاط الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مبادرة "متكاتفون مع مدرستي" تحت شعار "نادي الحي يتطوع"، كبرامج تدريبية وورش عمل عن بعد لطالبات التعليم العام، وكوادر أندية الحي، ومرتاديه، ورائدات النشاط، والمعلمات خلال الفترة من: (١١-٣) - (٢-٥) ١٤٤٢هـ.

وأوضحت مديرة نشاط الطالبات وممثلة أندية الحي بتعليم الرياض الدكتورة إيمان الدريهم، أن هذه البرامج، وعددها (١٣) برنامجا، تستهدف كوادر أندية الحي، ومرتاديه، ورائدات النشاط، والمعلمات، وفي مقدمتهن طالبات التعليم العام، للإسهام في تنمية التفاعل الاجتماعي وتقديم الدعم اللازم للاستفادة من الخدمات المقدمة في منصات التعلم عن بعد، ببرامج تربوية وتنموية جاذبة لبناء الشخصية، وصقل الموهبة، وتعزيز القيم، واستثمار أوقات الفراغ ببرامج هادفة إلى مساندة الطالبات، وأولياء أمورهن في التعامل مع منصات التعليم عن بعد.

وذكرت الدريهم أن البرامج التدريبية متعددة ومتنوعة، منها أدبيات التعلم عن بعد، إثرائيات منصتي، تصميم الفيديو التعليمي، تفعيل المناسبات في منصة مدرستي، استخدام تطبيقات مايكروسوفت، مونتاج الأفلام القصيرة، التعلم النشط عن بعد.

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وبينت أنه تم اختيار برنامج (zoom) للتدريب عن بعد، وبث البرامج الهادفة، وذلك باعتماد الأدوات الإلكترونية، وتوظيفها في إنجاز المهام، ونقل المعرفة، واستثمار الأوقات بالنافع والمفيد.

ونوهت الدريهم بأهمية حضور هذه البرامج المتاحة للتدريب عن بعد، مشيرة إلى استخدام عدد من التطبيقات التي سيتم استثمارها في مجالات التدريب بما يحقق القيمة المضافة، والاستمرار في التدريب والتفاعل بين المنزل والمدرسة دون انقطاع.