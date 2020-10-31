افتتاح جامعة الملك سلمان بحضور الرئيس المصري وأمير تبوك



شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأمير منطقة ‏تبوك الأمير فهد بن سلطان، صباح اليوم افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، بطاقة ‏استيعابية 30 ألف طالب.‏ وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام ‏راضي، أن جامعة الملك سلمان تعتبر أحد المشاريع الهامة ‏ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى ‏بأولوية متقدمة لدى الدولة.‏ وأشار إلى أن الجامعة تضم 10 کلیات موزعة على فروع ‏الجامعة الثلاثة بمدن: الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، تشمل تخصصات، الهندسة التطبيقية، وعلوم الحاسبات، والصناعات ‏التكنولوجية، والعلوم المالية والإدارية، والسياحة والضيافة‏، والعمارة، والألسن واللغات،والزراعات الصحراوية، ‏والفنون والتصميم. وكان الأمير فهد بن سلطان وصل صباح إلى مطار شرم الشيخ الدولي لحضور حفل افتتاح الجامعة، وذلك نيابة عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

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