السعودية اليوم / التعاون الإسلامي تدعو المعتمرين القادمين من الخارج إلى الحفاظ على سلامتهم باتباع البروتوكولات الصحية المعتمدة في المملكة



جدة 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واس

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمناسبة إعلان وصول أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج إلى جدة غداً الأحد المعتمرين إلى الحفاظ على أنفسهم وأسرهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من الجهات المختصة في المملكة.

وقال معالي الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين إن منظمة التعاون الإسلامي، وباعتبارها الصوت الجامع للعالم الإسلامي، تبارك للمسلمين حول العالم عودة العمرة والزيارة بعد تعليقهما مؤقتا كإجراء احترازي لمنع انتشار

وأشاد الأمين العام بمنظومة العمل التي أعلنت جاهزيتها وبوزارة الحج والعمرة لاستقبال المعتمرين والحفاظ على صحة الإنسان، مضيفا أن المنظمة تثمن جميع التدابير الوقائية والبروتوكولات المتخذة من الجهات الرسمية حفاظاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، وذلك بتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين، - حفظهما الله -.

// انتهى //

13:52ت م

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جدة 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسدعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمناسبة إعلان وصول أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج إلى جدة غداً الأحد المعتمرين إلى الحفاظ على أنفسهم وأسرهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من الجهات المختصة في المملكة.وقال معالي الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين إن منظمة التعاون الإسلامي، وباعتبارها الصوت الجامع للعالم الإسلامي، تبارك للمسلمين حول العالم عودة العمرة والزيارة بعد تعليقهما مؤقتا كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19)، وتدعوهم إلى الحفاظ على سلامتهم باتباع كامل التعليمات والإرشادات الصحية.وأشاد الأمين العام بمنظومة العمل التي أعلنت جاهزيتها وبوزارة الحج والعمرة لاستقبال المعتمرين والحفاظ على صحة الإنسان، مضيفا أن المنظمة تثمن جميع التدابير الوقائية والبروتوكولات المتخذة من الجهات الرسمية حفاظاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، وذلك بتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين، - حفظهما الله -.// انتهى //13:52ت م0040

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