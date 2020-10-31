السعودية اليوم / حملة مشتركة بتبوك للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي



تبوك 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واس

تواصل الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك جهودها في مجال التوعية والتثقيف الصحي بالمنطقة، حيث نظمت أمس بالتعاون مع جامعة تبوك ممثلة بكلية الطب، حملة توعوية ثانية عن سرطان الثدي تحت شعار "الرحله آمنة ..افحصي الآن”.

وصاحب الحملة عمليات إجراء الفحص الطبي عن سرطان الثدي لدى السيدات من خلال العيادة الطبية المتنقلة وذلك بمركز بارك مول التجاري بتبوك وبمشاركة كادر طبي متخصص باستخدام جهاز تصوير الثدي حيث تم إجراء الفحص المبدئي لـ ٤٣ سيدة.

كما تضمن برنامج الحملة معرضاً توعوياً عن سرطان تبوك الثدي وأعراضه وأهمية الكشف المبكر في سرعة الشفاء منه بإذن الله.

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13:32ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.