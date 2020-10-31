السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تُطلق مبادرة " نحو غدٍ أجمل " في محافظة القطيف



الدمام 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020م واس

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة القطيف أمس، مبادرة مجتمعية بعنوان " نحو غدٍ أجمل " ، وذلك في مجمع سيتي مول القطيف.

وأوضحت الأمانة أن المبادرة تهدف إلى نشر المعرفة ورفع مستوى الوعي في الأعمال والخِدْمات البلدية المقدمة وترسيخ الشعور والمسؤولية الفردية والجماعية وتعزيز الروابط والشراكة الاجتماعية وتحسينها بين البلدية ومختلف شرائح المجتمع،وتشجيع الجهود الأهلية التطوعية في هذا المجال، ورفع مستوى الثقافة البلدية لتعزيز دور كل فرد في المجتمع كمشارك وداعم من خلال الرقابة العامة أو الصحية أو تحسين المشهد الحضري أو المشاريع التنموية بشكل عام.

وأكدت بأن المبادرة تأتي لتعزيز وتدعيم الخطوات الإستراتيجية للمشاركة بالفاعلة بين البلدية والمجتمع ، وذلك من خلال حرصها الدائم على القيام بواجباتها المجتمعية في شتى المجالات عبر تنظيم ودعم مختلف الأنشطة والمبادرات ومشاركة فئاته كافة بالبرامج والفعاليات الهادفة.

وأضافت أن مبادرة " نحو غدٍ أجمل " تهدف للتعرف الدقيق على الاحتياجات والملاحظات والمقترحات البلدية لمختلف شرائح المجتمع وتعريفه بإنجازات البلدية الحالية والمشاريع المستقبلية وبرامج جودة الحياة في المحافظة، بالإضافة لرفع مستوى الوعي في كيفية تقديم البلاغات على منصة 940، والاستفادة من الأعمال والخدمات التي تقدمها، وقياس مستوى رضا المواطنين وتدوين ملاحظاتهم وتعزيز العلاقة والشراكة وتطويرها مع المجتمع مما ينعكس على جودة الحياة وأثرها الاجتماعي في بناء وتنمية الوطن.

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12:43ت م

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