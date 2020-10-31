السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية



شرم الشيخ 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير

وكان في استقبال سموه معالي وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي وعدد من المسؤولين المصريين.

وضم الوفد المرافق لسموه كلا من: معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري.

// انتهى //

12:32ت م

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شرم الشيخ 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - وصل إلى مطار شرم الشيخ الدولي اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ليرأس وفد المملكة في الافتتاح الرسمي لجامعة الملك سلمان الدولية.وكان في استقبال سموه معالي وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي وعدد من المسؤولين المصريين.وضم الوفد المرافق لسموه كلا من: معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري.// انتهى //12:32ت م0025

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