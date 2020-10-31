السعودية اليوم / الهند تسجل 48268 إصابة جديدة بكورونا



نيودلهي 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واس

أظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية أن عدد الإصابات بفيروس

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 551 حالة ليصل الإجمالي إلى 121641.

// انتهى //

12:26ت م

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نيودلهي 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسأظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 8.1 مليون حالة، اليوم ، بعد تسجيل 48268 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأفادت وزارة الصحة في بيان لها أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 551 حالة ليصل الإجمالي إلى 121641.// انتهى //12:26ت م0024

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