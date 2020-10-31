السعودية اليوم / ألمانيا تسجل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واس

سجلت ألمانيا أكثر من 19 ألف إصابة بفيروس

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم، تسجيل 19059 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد وهو رقم قياسي جديد، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة التي سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة إلى 518753 إصابة.

كما سجلت ألمانيا 103 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ،لترتفع حصيلة الوفيات التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 10452 حالة وفاة.

// انتهى //

12:09ت م

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برلين 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسسجلت ألمانيا أكثر من 19 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في حصيلة قياسية جديدة.وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم، تسجيل 19059 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد وهو رقم قياسي جديد، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة التي سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة إلى 518753 إصابة.كما سجلت ألمانيا 103 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ،لترتفع حصيلة الوفيات التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 10452 حالة وفاة.// انتهى //12:09ت م0022

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