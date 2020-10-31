السعودية | “الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة جازان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:56 مساءً, 31 أكتوبر 2020 م المناطق - الرياض نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، على محافظات الداير بني مالك ، الريث ، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9مساءً.

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