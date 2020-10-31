شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن ولي العهد .. أمير تبوك يشارك في افتتاح جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

• الجامعة تتضمن 10 كليات وتستوعب 30 ألف طالب

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله – ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك وفد المملكة في الافتتاح الرسمي لجامعة الملك سلمان الدولية في شرم الشيخ، حيث افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، صباح اليوم جامعة الملك سلمان التي تعتبر أحد المشاريع المهمة ضمن المشروع القومى لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذى يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة المصرية، حيث تتضمن الجامعة إنشاء 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية نحو 30 ألف طالب، وذلك ضمن المخطط الاستراتيجى للارتقاء بالتعليم الجامعى على مستوى الجمهورية، ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً وإكاديمياً على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وتتضمن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والادارية - السياحة والضيافة - العمارة - الالسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم.

وضم الوفد المرافق لسموه كلا من: وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري.