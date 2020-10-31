شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الرئيس المصري يفتتح جامعة الملك سلمان فى شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

• الجامعة تتضمن 10 كليات وتستوعب 30 ألف طالب افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، جامعة الملك سلمان فى مدينة شرم الشيخ. وتعتبر جامعة الملك سلمان، أحد المشاريع المهمة ضمن المشروع القومى لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذى يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة المصرية، حيث تتضمن الجامعة إنشاء 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية نحو 30 ألف طالب، وذلك ضمن المخطط الاستراتيجى للارتقاء بالتعليم الجامعى على مستوى الجمهورية، ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً وإكاديمياً على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة. وتتضمن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والادارية - السياحة والضيافة - العمارة - الالسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم.

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