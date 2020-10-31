شكرا لقرائتكم خبر عن 36 محطة لتصريف المياه.. خطط استباقية لموسم الأمطار بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

• 121 مضخة أساسية واحتياطية وتخصيص 600 عامل

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز تفاصيل خطة تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية لعام ١٤٤٢. وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في بيان: أن الخطة تضمنت كافة الاستعدادات ومتابعة درجة جاهزية كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، وإجراءات الصيانة الدورية لمنافذ التصريف في الأنفاق والجسور والقنوات، وإزالة أي عوائق فيها، ضمن نطاق الأمانة أو البلديات، وتجهيز كافة الآليات والمعدات وفرق العمل الميدانية لتلافي أخطار الحالات المطرية والسيول الناتجة عنها في جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وذلك وفق خطط الطوارئ المعدة مسبقا، والتي تتضمن بيانات دقيقة عن المواقع الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار والغير مخدومة بشبكات التصريف.

وأشار الى أن الخطة تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وكذلك بمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل.

وأبان بأن الخطة تضمنت التنسيق مع كافة الجهات والأجهزة الحكومية في التعامل مع مخاطر الحالات المطرية وما ينجم عنها من أضرار من خلال لجان الدفاع المدني في كافة المناطق، لافتا الى أن أمانة المنطقة الشرقية تمتلك شبكة تصريف مياه أمطار كبيرة وموزعة بشكل جيد على أغلب الأحياء، وتصل نسبة التغطية بشبكة تصريف مياه الأمطار إلى 57 في المائة من حاضرة الدمام، مما يمكنها من القيام بواجباتها بشكل مناسب بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، بالتحضير والتجهيز والمتابعة ومنع وتقليل فرصة السيول والفيضانات عن طريق المشاريع المتتابعة في مجال تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية.

وذكر أن الأمانة استعدت لموسم الأمطار بإجراءات عدة، من خلال إدارة الأزمات والكوارث بأمانة المنطقة الشرقية وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية لوضع خطة لموسم الأمطار لعام 1442 حيث تم عقد عدة اجتماعات تمهيدية لإدارات الأمانة لمناقشة الوضع التشغيلي لمحطات تصريف مياه الأمطار بحاضرة الدمام، واجتماعات مع جميع الجهات المعنية بالاستجابة لموسم الأمطار بالمنطقة، إذ تم التأكيد برفع درجة الاستعداد القصوى لدى جميع الجهات عند وصول إنذار من هيئة الأرصاد باحتمالية هطول الأمطار وذلك قبل ثلاثة أيام.

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وقال إن أطوال شبكات تصريف مياه الأمطار الرئيسية والفرعية بلغ تقريباً مليون متر طولي، موضحاً أن الأمانة تعمل حالياً على تنفيذ عدد من المشروعات الهامة مثل، مشروع في ضاحية الملك فهد بالدمام الحي الثاني والخامس والسادس، والتي بلغت اجمالي الشبكات تحت التنفيذ ٣١٧١٢٥ ألف متر طولي، إضافة الى مشروع في ضاحية الملك فهد وحتى طريق أبوحدرية بإجمالي خط طردي يبلغ ٧٤٥٥ متر طولي، وكذلك إنشاء خط طردي في ضاحية الملك فهد من محطة تصريف مياه الأمطار بالحي الثاني والخامس الى طريق أبوحدرية بطول ٧٨٧٥ متر طولي، إضافة الى مشروع إنشاء خط طردي من حي طيبة الى الخليج العربي بطول ٣١٥١٤ متر طولي، وإنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار المرحلة الرابعة.

وزاد بأنه بلغ عدد المحطات (36) محطة بطاقة تصريفية (300000) متر مكعب بالساعة، وبلغ عدد المضخات الأساسية (79) وعدد المضخات الاحتياطية (42)، لافتا الى أن نظام تصريف مياه الأمطار في الأنفاق يتكون من ثلاثة عناصر رئيسية، غرفة المضخات وتتكون جميع غرف المضخات من ثلاث مستويات، المستوى الأول يحتوي على نظام تهويه الغرف، والمستوى الثاني يحتوي على صمامات عدم الرجوع التي تخص المضخات أما المستوى الثالث والأخير هو بئر المضخات (البئر الرطب) والذي يحتوي على المضخات الغاطسة مثبته في قاع البئر بقاعدة تثبيت.

ونظام شبكة التصريف، بصورة عامة هو عبارة عن قنوات طولية تمتد بجانب الأنفاق، الهدف منها جمع مياه الأمطار والمياه الجوفية عن الأنفاق وتصريف المياه إلى غرفة المضخات وهي مصممة لجمع ونقل كميات كبيرة من الماء خلال فترات قصيرة.

وحدة التحكم بالمضخات والمولد الاحتياطي، وهي عبارة عن لوحات للتحكم تقع خارج النفق تستخدم في تشغيل المضخات الموجودة بغرفة المضخات أسفل النفق ويوجد بها عدادات لمعرفة عدد ساعات التشغيل لكل مضخة ليتم حساب كمية المياه المسحوبة من النفق في أي فترة زمنية، مبينا أن الأمانة قامت بتركيب ٣٢ مضخة لتصريف مياه الأمطار في ١١ نفق في حاضرة الدمام، إضافة الى تركيب نظام المراقبة الذكية في الأنفاق، فيما قامت بوضع٤٠ مضخة متنقلة في المواقع الحرجة، وتخصيص 600 عامل في جميع هذه المواقع في حاضرة الدمام، لافتا الى أن الأمانة اتخذت استعداداتها لموسم الأمطار عبر حصر المواقع الحرجة حسب الأولويات وتحديد فرق عمل يتكون من مشرف من الأمانة وفريق من المقاول مع تحديد المعدات اللازمة لعملهم وعدد العمالة المطلوبة)، ليتم تأمين التجهيزات التي تساهم في تسهيل مهمات فريق العمل في مواجهتها وتوزيع الكوادر الفنية والإدارية للعمل أثناء هطول الأمطار على مدار الساعة.