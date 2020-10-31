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بدء إغلاق طريق الأمير نايف عند تقاطعه مع طريق الرياض الدمام

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2020-10-31

بدء إغلاق طريق الأمير نايف عند تقاطعه مع طريق الرياض الدمام

لاستكمال أعمال تنفيذ الجسر

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن فرع وزارة النقل في الشرقية عن إغلاق جزئي لطريق الأمير نايف بن عبد العزيز عند تقاطعه مع طريق الرياض الدمام لاستكمال أعمال تنفيذ الجسر على مرحلتين.

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وقالت وزارة النقل إنه بالتعاون مع مرور الشرقية سيتم الإغلاق الجزئي لطريق الأمير نايف بن عبد العزيز عند تقاطعه مع طريق الرياض الدمام بالجهتين الشمالية والجنوبية وذلك لاستكمال أعمال تنفيذ الجسر بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٣١ للمرحلة الأولى .

وأوضحت أنه سيتم الإغلاق الكلي لجسر الأمير نايف مع تقاطعه مع طريق علي أبن أبي طالب وذلك لاستكمال أعمال تنفيذ جسر الأمير نايف بن عبد العزيز والمتقاطع مع طريق الرياض الدمام بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٤.

طريق الأمير نايف


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