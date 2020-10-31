2020-10-31

بدء إغلاق طريق الأمير نايف عند تقاطعه مع طريق الرياض الدمام

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن فرع وزارة النقل في الشرقية عن إغلاق جزئي لطريق الأمير نايف بن عبد العزيز عند تقاطعه مع طريق الرياض الدمام لاستكمال أعمال تنفيذ الجسر على مرحلتين.

Advertisements

وقالت وزارة النقل إنه بالتعاون مع مرور الشرقية سيتم الإغلاق الجزئي لطريق الأمير نايف بن عبد العزيز عند تقاطعه مع طريق الرياض الدمام بالجهتين الشمالية والجنوبية وذلك لاستكمال أعمال تنفيذ الجسر بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٣١ للمرحلة الأولى .

وأوضحت أنه سيتم الإغلاق الكلي لجسر الأمير نايف مع تقاطعه مع طريق علي أبن أبي طالب وذلك لاستكمال أعمال تنفيذ جسر الأمير نايف بن عبد العزيز والمتقاطع مع طريق الرياض الدمام بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٤.

شارك الخبر







