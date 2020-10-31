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أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن تسجيل مليون و759 ألفًا و794 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بدول القارة الأفريقية.
وأوضح المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات في دول القارة الأفريقية بلغ 42 ألفًا و336 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد
ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقياوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-31
أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن تسجيل مليون و759 ألفًا و794 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بدول القارة الأفريقية.
وأوضح المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات في دول القارة الأفريقية بلغ 42 ألفًا و336 حالة وفاة.
31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
10:09 AM
الإصابات بلغت مليونًا و759 ألفًا والوفيات تجاوزت 42 ألفًا
أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن تسجيل مليون و759 ألفًا و794 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بدول القارة الأفريقية.
وأوضح المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات في دول القارة الأفريقية بلغ 42 ألفًا و336 حالة وفاة.
، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا ،
المصدر : الخليج 365
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