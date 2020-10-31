شكرا لمتابعة خبر عن مقتحم الحرم " مواطن " إمارة مكة المكرمة تكشف تفاصيل الواقعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، تفاصيل حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام.

وأوضح الدوسري أن الحادث جاء نتيجة انحراف السيارة أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام، مشيرا إلى أنه لم يصب أي شخص بأذى.

ولفت إلى أن الشخص بعد القبض عليه تبين أنه مواطن وبحالة غير طبيعية، وجاري إحالته للنيابة العامة .