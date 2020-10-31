بالفيديو..لحظة سحب السيارة المقتحمة للحرم

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):وثق مقطع فيديو لحظة قيام رجال الأمن بسحب السيارة التي اقتحمت ساحة الحرم المكي، إلى الخارج.
وثمن مواطنون تصرف رجال الأمن الفوري، بالرغم من خطورة احتمالية احتواء السيارة على أي خطر، ما يدل على استعدادهم للتضحية بأرواحهم لحماية بيت الله الحرام دون تردد.
وكانت مصادر قد أكدت أن قائد السيارة التي اصطدمت بباب رقم 89 المغلق بالحرم المكي، عُثر عليه في حالة غير طبيعية.
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