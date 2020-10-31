شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..لحظة سحب السيارة المقتحمة للحرم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة قيام رجال الأمن بسحب السيارة التي اقتحمت ساحة الحرم المكي، إلى الخارج.

وثمن مواطنون تصرف رجال الأمن الفوري، بالرغم من خطورة احتمالية احتواء السيارة على أي خطر، ما يدل على استعدادهم للتضحية بأرواحهم لحماية بيت الله الحرام دون تردد.

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وكانت مصادر قد أكدت أن قائد السيارة التي اصطدمت بباب رقم 89 المغلق بالحرم المكي، عُثر عليه في حالة غير طبيعية.