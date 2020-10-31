شكرا لمتابعة خبر عن قائد السيارة المقتحم للحرم في حالة غير طبيعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكدت مصادر أن قائد السيارة التي اقتحمت الحرم المكي، مساء أمس الجمعة، في حالة غير طبيعية.

واصطدمت السيارة بباب رقم 89 المغلق بالحرم المكي، ولم ينتج عن ذلك أي إصابات، بحسب الوطن.

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وكانت " صدى " قد نشرت مقطع فيديو للحظة اقتحام سيارة مسرعة ساحة توسعة الملك فهد رحمه الله.

يذكر أن القوة الخاصة بأمن الحرم ألقت القبض على قائد السيارة، وجار اتخاذ اللازم.