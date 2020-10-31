بالفيديو..لحظة إحباط تهريب مبالغ مالية في مطار الملك خالد الدولي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نجحت الجمارك نجحت الجمارك السعودية مطار الملك خالد الدولي في إحباط محاولتي تهريب مبالغ مالية مع مسافرين. وأوضحت الجمارك السعودية أن المبالغ بلغ مجموعها 2,978,700 ريال كانت مخبأة داخل حقائب سفر. Advertisements ونشرت مقطع فيديو للحظة الإطاحة بالمهربين، والعثور على الأموال التي تمت تخبأتها بالحقائب.

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