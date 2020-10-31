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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح رئيس فرق المباني بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المهندس عادل البقمي، طريقة تعرف المستهلك على المنتجات الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.
وقال البقمي خلال حديثه لبرنامج "في أسبوع" على قناة "إم بي سي "، أن المستهلك بمقدوره التعرف على مستويات كفاءة استهلاك الطاقة للمنتجات المختلفة من خلال هذه البطاقات الموجودة عليها، مضيفا أن بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة هي أبرز العوامل المحددة لمدى كفاءة المنتجات.
وأضاف أن الإنارة تمثل 10% من استهلاك الطاقة، مبينا أن الاستعانة بمكتب هندسي في توزيع أماكن الإنارة خلال عمليات الترميم والتأسيس تساعد على تقليل الاستهلاك، خاصة أن هذه المكاتب تعتمد على كود البناء السعودي، والذي يراعي بدوره توزيع الإنارة داخل الأماكن وتوزيعها على المفاتيح الكهربائية.
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