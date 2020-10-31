شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 4 من موظفي «البيئة» أثناء استلامهم رشوة للتلاعب بأحد المزادات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم السبت، عن مباشرة عدد من قضايا الفساد، والتي شهدت تورط مسؤولين كبار في مناصب حساسة.

وأوضحت الهيئة أنه تم القبض على أربعة من موظفي وزارة البيئة أثناء استلامهم مبلغ (73.500) مقابل تلاعبهم بأحد المزادات.

وفي قضية أخرى تم إيقاف مدير سابق لمستشفى عام بإحدى المناطق لقيامه خلال فترة عمله بتمكين مؤسسة عائدة لإحدى قريباته من الحصول على مشاريع بمبلغ إجمالي (1.498.000) ريال بطريقة غير نظامية في المستشفى الذي يعمل به.

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