شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف ضابط في إحدى الوزارت تقاضى رشوة ضخمة لترسية مشاريع بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أعلنت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الجمعة، عن مباشرة عدد من قضايا الفساد والتي تورط فيها مسؤولين كبار.
وقالت الهيئة إنه تم إيقاف ضابط في إحدى الوزارات ومدير إحدى الشركات لتورطهما في إحدى قضايا الفساد.
ولفتت إلى أن الضابط تورط خلال فترة عمله بالحصول على مبلغ (400.000.000) مقابل ترسية مشاريع لصالح الشركة لاستلامها وتحويلها إلى داخل المملكة وكذلك إجراء عمليات بيع لعقارات داخل المملكة بمبالغ كبيرة لا تمثل قيمتها.
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