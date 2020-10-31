شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سيدة تدخل في محل أثناء رجوعها للخلف بسيارتها في الخرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أظهر مقطع فيديو سيدة تصطدم بأحد المحال المغلقة أثناء عودتها للخلف بسيارتها في محافظة الخرمة، حيث بدت السيدة في الفيديو كادت أن تدهس مجموعة من العمالة أمام المحل.

وبحسب المقطع فإن السيدة أخطأت وبدلاً أن تقود سيارتها للأمام قادتها للخلف، وفاجأتهم السيدة بعودة السيارة عليهم ما جعلهم يفرون هاربين قبل أن تدهسهم، هذا ولم يصب أحدهم بأذى.

ووفقا للفيديو فإن المرأة خرجت من السيارة لأن مؤخرة السيارة تعرضت لأضرار وتلفيات، مما أثار المقطع ردود فعل واسعة بمنصات التواصل الاجتماعي.