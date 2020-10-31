شكرا لمتابعة خبر عن حكاية مواطنة قضت 15 عاما في جمع المقتنيات النادرة والقطع الأثرية "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قضت سيدة أكثر من 15 عام تجمع المقتنيات النادرة والقطع الأثرية من مختلف دول العالم ، حتى تجاوزت عدد القطع التي تحتفظ بها الالف قطعة تراثية في متحف المهرة بجدة.

وقالت المواطنة "ام محمد" في حديثها للاخبارية صاحبة متحف المهرة: " جمعت المقتنيات خلال 15 عام، وسمي المتحف بهذا الاسم بسبب حبي للخيل العربي الاصيل"

وأضافت أن "جزء من المتحف مخصص لبعض من مقتنيات الملك سعود ، وساعة الملك فيصل وهي سويسرية ، ومقتنيات الملك عبدالله" ، مشيرة إلى أن" عند التجديد في القصور يباع بعض الأساس لجمعيات خيرية وقمت بشرائها ،و مقتنيات الملك عبدالله أخذته كهدية من ابنه" .