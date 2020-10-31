شكرا لمتابعة خبر عن حكاية مواطنة قضت 15 عاما في جمع المقتنيات النادرة والقطع الأثرية "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):قضت سيدة أكثر من 15 عام تجمع المقتنيات النادرة والقطع الأثرية من مختلف دول العالم ، حتى تجاوزت عدد القطع التي تحتفظ بها الالف قطعة تراثية في متحف المهرة بجدة.
وقالت المواطنة "ام محمد" في حديثها للاخبارية صاحبة متحف المهرة: " جمعت المقتنيات خلال 15 عام، وسمي المتحف بهذا الاسم بسبب حبي للخيل العربي الاصيل"
وأضافت أن "جزء من المتحف مخصص لبعض من مقتنيات الملك سعود ، وساعة الملك فيصل وهي سويسرية ، ومقتنيات الملك عبدالله" ، مشيرة إلى أن" عند التجديد في القصور يباع بعض الأساس لجمعيات خيرية وقمت بشرائها ،و مقتنيات الملك عبدالله أخذته كهدية من ابنه" .
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