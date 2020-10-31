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بالفيديو … سيارة مسرعة تقتحم ساحة الحرم المكي و تصدم إحدى البوابات

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أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء الجمعة الموافق 13 / 3/ 1442 هـ باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام ، وبفضل الله لم يصب أي شخص بأذى .
واتضح أن الشخص بعد القبض عليه أنه مواطن وبحالة غير طبيعية ، وجار إحالته للنيابة العامة .

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