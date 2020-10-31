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أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء الجمعة الموافق 13 / 3/ 1442 هـ باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام ، وبفضل الله لم يصب أي شخص بأذى .

واتضح أن الشخص بعد القبض عليه أنه مواطن وبحالة غير طبيعية ، وجار إحالته للنيابة العامة . Advertisements





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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو … سيارة مسرعة تقتحم ساحة الحرم المكي و تصدم إحدى البوابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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