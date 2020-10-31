الجامعة الإسلامية تؤهل الخريجين لسوق العمل في ثلاثة مجالات

اختتمت أمس الخميس، في كلية العلوم والسنة التحضيرية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ثلاث دورات تدريبية قدمتها الكلية لخريجيها في مجالات متعددة منها (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء)، وذلك بالتعاون مع عمادة شؤون الخريجين واستمر التدريب لمدة يومين ابتداءً من يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح عميد كلية العلوم والسنة التحضيرية د. عبدالله رجاء المحمدي، أن الدورات التدريبية التي قدمت لخريجي الكلية تهدف إلى تنمية مهارات الخريج في تخصصه وتأهيله لسوق العمل. مبيناً أن البرامج التدريبية التي استهدفت الفيزياء كانت بعنوان "الطاقة الشمسية المرتقبة من أجل كهرباء رخيصة" قدمها د. ياسر عبدالراضي، وفي مجال الكيمياء كانت بعنوان "الأشعة تحت الحمراء وتطبيقاتها"، قدّمها كلّ من د. شاهد عابدين بابولا ود. مهد غلفام، وفي مجال الرياضيات كانت الدورة التدريبة بعنوان "برنامج التحليل الإحصائي SPSS".

وأكد المحمدي، على أهمية هذه الدورات التدريبية والتي تقوم بفتح عديد من مجالات العمل الجديدة، وتوليد الفرص المختلفة أمام الطلاب والعاملين وجميع فئات المجتمع، وتلعب الدورات التدريبية دورًا مهمًّا في تحسين مستوى الأفراد فيما بعد.

وفي ختام الدورة تسلم الخريجين شهادات حضور الدورة التدريبية البالغ عددهم 24 خريج.