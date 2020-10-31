بالفيديو.. «التجارة» تُطالب المستهلكين بالإبلاغ فورًا في هذه الحالات.. وتنصحهم بإجراء لمنع التلاعب

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، الخطوات التي يمكن أن يتبعها المُستهلكين، للتأكّد من حقيقة التخفيضات التي تعلنها المتاجر والمحلات، ودعا للإبلاغ فورًا عن مُخالفات ترخيص التخفيضات.

وقال الحسين عبر فيديو نشره الحساب الرسمي لوزارة التجارة على تويتر، إن خطوات التأكد من حقيقة التخفيضات قبل الشراء تتضمن التأكد من حصول المحلات والمتاجر على ترخيص من وزارة التجارة وإبرازه للمُستهلكين، مع التأكد من عرض المتجر أو المحل سعر المنتج قبل وبعد التخفيض.

وأضاف الحسين أن الخطوات تشمل أيضًا معرفة صحة التخفيض عن طريق مسح الرمز الخاص بالباركود على المنتج وإدخاله على موقع «تخفيضات»، وكذلك التعرف على مدى موثوقية المتاجر الإلكترونية عبر الدخول على موقع وزارة التجارة أو منصة «معروف».