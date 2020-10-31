يستغرق ظهور النتائج 24 ساعة كحد أقصى.. بدء العمل بالمختبر المتنقل الجديد لمواجهة كورونا في الجوف

بدأ العمل في المختبر المتنقل لكورونا المستجد في صحة الجوف، الذي أطلقته وزارة الصحة ضمن جهودها في مواجهة الجائحة.

ويحقق المختبر الجديد يوميًّا، عند وصوله للطاقة الاستيعابية الكاملة، أكثر من 1000 عينة تحليل، ويستغرق ظهور النتائج 24 ساعة كحد أقصى.

وأوضح المدير العامّ للشؤون الصحية بالمنطقة فارس بن مخيلف الرويلي، أن المختبر المتنقل سيسهم في التحليل الدقيق والسريع لسكان منطقة الجوف بما يحقق الأهداف المرجوة منه، الذي يضم أحدث المعدات الطبية والتقنية.

ولفت إلى أن تشغيل المختبر يتم بنظام آلي عن طريق الربط الإلكتروني مع المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة كافة، ويقوم بعمل التحاليل الطبية لفيروس «كوفيد- 19» بسرعة ودقة عالية، ويؤمّن أجهزة تحضير العينات وربطها بالأجهزة لعمل جميع التحاليل المطلوبة.

Advertisements

يُشار إلى أن المختبر الجديد المتنقل يحتوي على قسم البلمرة الجزيئية لفحص عينات كورونا، وجرى تجهيزه في وقت وجيز، ويحتوي على عدة أقسام للكوادر الطبية والفنية والإدارية، ويعمل به 10 أفراد من الكادر الطبي للمختبر.

اقرأ أيضًا

الوفيات الجديدة بكورونا 20 شخصًا.. و«الصحة» تعلن حالات الإصابة

كورونا حول العالم.. تسجيل 7ر44 مليون إصابة و18ر1 مليون وفاة