ضبط 48 مخالفة لنظام العمل والإقامة في الرياض خلال 5 أيام

بعد جولات تفتيشية للموارد البشرية..

أسفرت الجولات التفتيشية التي نفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الخمسة أيام الماضية، عن ضبط 48 مخالفة لنظام العمل والإقامة، وتوجيه 43 إنذاراً للمنشآت المخالفة. وشملت الجولات التفتيشية العاصمة الرياض، مجموعة من الفنادق للتأكد من التزام أصحابها بقرارات توطين قطاع الإيواء السياحي. وتضمنت الجولات، محافظات الخرج ووادي الدواسر والسليل والأفلاج وحوطة بني تميم واستهدفت المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها لمتابعة قرارات التوطين وضوابط الوزارة في تنظيم سوق العمل. Advertisements وأكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، على استمرار هذه الجولات المكثفة على جميع الأنشطة المستهدفة بالتوطين وفق جدولة مهام التفتيش الشهرية والبلاغات الواردة من المواطنين على تطبيق «معًا للرصد» أو بالاتصال على هاتف 19911، مشيراً إلى أن عملية إدارة التفتيش في الإسناد للزيارات وضبط المخالفات وقبول الاعتراضات تتم إلكترونياً مما يسهل التوثيق ومتابعة عمليات التفتيش لجميع الأطراف. اقرأ أيضًا توضيح من الموارد البشرية حول «تغييرات العلاقات التعاقدية العمالية» «الموارد البشرية» توضح كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة

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