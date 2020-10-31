مقتحم الحرم في حالة غير طبيعية

كشفت مصادر مطلعة لـ"دوت الخليج " بأن مقتحم الحرم بالمركبة كان في حالة غير طبيعية حيث كان يقود المركبة بسرعة زائدة من جهة حي أجياد متجهاً إلى الحرم المكي ليقوم بالتوجه إلى ساحات الحرم القريبة من الشارع العام مصطدماً بالأسياج، مرتطما في باب رقم 89 المغلق بالحرم المكي. ولم ينتج عن ذلك أي إصابات.

ونوهت المصادر أن قائد المركبة كان في حالة غير طبيعية وتم القبض عليه من قبل القوة الخاصة بأمن الحرم وتمت إحالته للقسم الأمني على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معه .