السعودية اليوم / فرنسا تسجل أكثر من 49 ألف إصابة بفيروس كورونا



باريس 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس

سجلت فرنسا 49215 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 1331984 إصابة , فيما وصل مجموع حالات الوفاة 36565 حالة وفاة .

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باريس 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسسجلت فرنسا 49215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و256 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 1331984 إصابة , فيما وصل مجموع حالات الوفاة 36565 حالة وفاة .// انتهى //00:39ت م0144

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