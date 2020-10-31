السعودية اليوم / سمو أمير جازان يتفقد محافظة أحد المسارحة ويلتقي الأهالي



أحد المسارحة 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، بزيارة تفقدية لمركز الحكامية التابع لمحافظة أحد المسارحة، وذلك في إطار الجولات التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

واستهل سموه الجولة بزيارة شاطئ وجزيرة قوق السياحية بالمركز، مستمعاً لشرح مفصل من محافظة أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، عنهما وما تمتاز به المحافظة بوجه عام من مواقع سياحية، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل تعزيزها لجذب المستثمرين وتفعيل الجوانب الزراعية والسياحية والاقتصادية المتاحة بما يعود بالنفع على المنطقة.

واجتمع سمو أمير منطقة جازان خلال الجولة بمحافظ أحد المسارحة والأهالي، مطلعاً على الخدمات المقدمة للأهالي والمشروعات الجاري تنفيذها واحتياجاتهم من الخدمات والمشروعات التنموية في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتنفيذها وفق الخطط المعدة لها وتذليل الصعوبات كافة التي قد تعترض البعض منها، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمحافظة، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

حضر الجولة وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ورئيس مركز الحكامية علي بن حسن عواجي وعدد من المسؤولين.

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23:25ت م

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