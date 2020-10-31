السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 90,155 إصابة و1,055 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 90,155 إصابة جديدة و1,055 حالة وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 8,924,548 إصابة، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 228,100 حالة وفاة.

// انتهى //

23:18ت م

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واشنطن 13 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 30 أكتوبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 90,155 إصابة جديدة و1,055 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد .ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 8,924,548 إصابة، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 228,100 حالة وفاة.// انتهى //23:18ت م0137

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