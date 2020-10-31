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مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أولى رحلات المعتمرين الخارجية

الجمعة 30 أكتوبر 2020

يستقبل مطار الملك عبدالعزيز في جدة، الأحد المقبل، أولى رحلات الطيران المقلة للمعتمرين من خارج المملكة العربية السعودية.



يأتي ذلك بعد تعليق العمرة والزيارة مؤقتا لفترة استمرت 213 يوما، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والحفاظ على صحة الإنسان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تقرر وصول الرحلة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وسط تطبيق كافة التدابير الوقائية والبروتوكولات المتخذة من الجهات الرسمية حفاظاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن .

وأعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية عن جاهزية منظومة العمل لاستقبال المعتمرين أثناء جميع نِقَاط الاتصال في رحلة المعتمر، بدءاً من بلده مروراً بوصوله عبر المنافذ المحددة، وتنفيذ برامج تنقلات المعتمرين بعد إنهاء إجراءات القدوم، وأثناء تأديتهم المناسك.

وقامت الوزارة بوضع المعايير والضوابط لجميع مزودي الخِدْمات وشركات العمرة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

وسخرت الوزارة الأنظمة التقنية، وأطلقت تطبيق "اعتمرنا" الذي يهدف إلى تنظيم دخول أفواج المعتمرين والمصلين إلى الحرمين الشريفين وَفْق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما جندت الوزارة جهودها كافة لهذا الموسم الاستثنائي.

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ودعت الوزارة مختلف المعتمرين القادمين بعد رفع الحظر في ظل الظروف التي شهدها العالم جراء الجائحة، للتقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد الانتهاء من أداء مناسكهم.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، الأحد الماضي، ضوابط تقديم الخدمات لمعتمري الخارج من قبل شركات العمرة ووكلاء السفر المرخصين خارج المملكة، وذلك مع بدء استقبال ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم تدريجيا.

وأوضحت الوزارة أن بروتوكولات استحقاق العمرة تتضمن أن تكون الفئة العمرية لمعتمري الخارج من 18 إلى 50 سنة، وفقا لاشتراطات وزارة الصحة.

كما تتضمن الضوابط تقديم شهادة فحص (PCR) بنتيجة سلبية، تثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد، جرى إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر، على ألا تتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة.

وتشمل الضوابط الحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة، وفقا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة بتطبيق "اعتمرنا"، وأن تكون حجوزات الطيران، مؤكدة للذهاب والعودة وفق البرنامج المعتمد لكل معتمر.

وأشارت الوزارة إلى أن المكونات الإلزامية لباقة الخدمات لكل معتمر تشمل (خدمة السكن) وتشمل 3 أيام عزل صحي فور الوصول للمملكة و(خدمة النقل) بين المنافذ والسكن وخدمة التأمين الشامل، وخدمات ميدانية تشمل التنقل بين الحرم والسكن والميقات وقائداً مرشداً لكل مجموعة.

وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استقبل المسجد الحرام أفواج المعتمرين بعد صدور الموافقة على السماح بأداء العمرة في المسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، بشكل تدريجي، وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.