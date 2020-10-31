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قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي: "إن محاولات ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًّا لإحراز تقدمات تبوء بالفشل".
وأكد الفريق المقدشي أن الشعب اليمني وقواته المسلحة أكثر إصرارًا على استعادة الدولة والمؤسسات الدستورية، ومواجهة ميليشيا التمرد والإرهاب حتى استعادة المناطق التي لا تزال تحت سيطرة المتمردين الحوثيين.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية له اليوم للخطوط الأمامية في جبهات القتال بمحافظة الجوف في شمال شرق اليمن، وترؤسه اجتماعًا بقيادة المنطقة العسكرية السادسة وقادة الألوية والوحدات والجبهات، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وثمّن وزير الدفاع اليمني مساندة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والوقفة العروبية الصادقة إلى جانب الشعب اليمني، والتضحيات المتبادلة في معركة المصير الواحد والمصالح المشتركة.وزير الدفاع اليمني ميليشيا الحوثي الإرهابية
31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442 12:29 AM
أكد أن الشعب وقواته المسلحة أكثر إصرارًا على استعادة الدولة
قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي: "إن محاولات ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًّا لإحراز تقدمات تبوء بالفشل".
وأكد الفريق المقدشي أن الشعب اليمني وقواته المسلحة أكثر إصرارًا على استعادة الدولة والمؤسسات الدستورية، ومواجهة ميليشيا التمرد والإرهاب حتى استعادة المناطق التي لا تزال تحت سيطرة المتمردين الحوثيين.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية له اليوم للخطوط الأمامية في جبهات القتال بمحافظة الجوف في شمال شرق اليمن، وترؤسه اجتماعًا بقيادة المنطقة العسكرية السادسة وقادة الألوية والوحدات والجبهات، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وثمّن وزير الدفاع اليمني مساندة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والوقفة العروبية الصادقة إلى جانب الشعب اليمني، والتضحيات المتبادلة في معركة المصير الواحد والمصالح المشتركة.
، وزير الدفاع اليمني يؤكد فشل محاولات الحوثيين لإحراز تقدمات ،
المصدر : الخليج 365
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