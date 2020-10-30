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75 خرقا حوثيا جديدا للهدنة الأممية بالحديدة خلال 12 ساعة
الجمعة 30 أكتوبر 2020
ارتكتب مليشيات الحوثي، 75 خرقا جديدًا للهدنة الأممية في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة خلال 12 ساعة الماضية من اليوم الجمعة.
وقال مصدر عملياتي، وفقا للمركز الاعلامي لالوية العمالقة، إنه تم رصد 75 خرقًا قامت بها المليشيا الحوثية في مناطق" الطور والجاح والفازة والجبلية ومركز مدينة التحيتا وحيس وكيلو 16" شرق مدينة الحديدة.
وأضاف المصدر، أن الخروقات الحوثية شملت عمليات قصف واستهداف طالت الاحياء والقرى السكنية، بقذائف الهاون عيار 120، 82 وقذائف BMB، RBG وسلاح م.ط 23 والأسلحة المتوسطة منها سلاح 14.4 وسلاح 12.7 ومعدلات البيكا.
وكانت الحكومة والحوثيون قد وقعا أواخر 2018 اتفاق في استوكهولم، يتضمن ايقاف العمليات القتالية في الحديدة وانسحاب الطرفين الى خارج المدينة، الا ان المليشيا لم تلتزم بالاتفاق وتعرقل جهود تنفيذه حتى اليوم.
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