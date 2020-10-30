إغلاق وتغريم محل استغل مرفقًا عامًّا لتركيب أعمدة ومواقف عربات تسوق

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إغلاق وتغريم محل استغل مرفقًا عامًّا لتركيب أعمدة ومواقف عربات تسوق
تسبب في تلفيات الأرصفة التي تم تطويرها في جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
أغلقت أمانة جدة وغرمت محلًا تجاريًّا، استغل مرفقًا عامًّا بتركيب أعمدة إنارة ومواقف عربات تسوق.
وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة: إن تلك الفعلة المخالفة تسببت في تلفيات الأرصفة التي تم تطويرها ضمن مشروع تحسين المشهد البصري.
في سياق آخر، نقلت إمارة مكة عن مرور جدة أنه تم فتح طريق ميدان البيعة بعد انتهاء صيانة أحد المباني الواقعة على شارع الملك عبدالعزيز والتأكد من سلامته.
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