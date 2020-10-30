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المرور توضح الإجراءات المطلوبة عند فقدان لوحة السيارة
يجب الإبلاغ لدى السجلات الجنائية ثم سداد الرسوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت الإدارة العامة لـ المرور الإجراءات المطلوبة في حال فقدان لوحة السيارة.
وقالت الإدارة، في تغريدة عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، ردًّا على استفسار في هذا الشأن: إنه في حال فقدان لوحة السيارة يجب الإبلاغ لدى السجلات الجنائية، ثم سداد الرسوم ومراجعة المرور والتقدم بالطلب.
وفي وقت سابق، أوضحت الإدارة العامة للمرور تفاصيل إجراء تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد الخاص بها.
الحد الأعلى للمخالفات:
وردًّا على سؤال من أحد المواطنين، بشأن معرفة المدة التي تتضاعف فيها المخالفة المرورية، وطريقة تسديدها، قالت إدارة المرور على تويتر: إن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ.
4 تصرفات خاطئة:
وكانت إدارة المرور قد حذرت من بعض التصرفات التي تشتت الذهن أثناء قيادة المركبة، داعية إلى تجنبها حفاظًا على سلامة الجميع.
وأوضحت الإدارة أن هذه التصرفات التي قد تعرض حياة قائد المركبة والآخرين للخطر تشمل ما يلي:
– الانشغال مع بقية ركاب المركبة
– تأمل المناظر الخارجية
– محاولة الوصول إلى غرض ما داخل المركبة
– كذلك استخدام الهاتف المحمول.
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