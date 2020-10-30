محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ24 ساعة الماضية سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 90.155 إصابة جديدة، و1.055 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 8.924.548 إصابة، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 228.100 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد أمريكا الولايات المتحدة .. 90.155 إصابة و1.055 حالة وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-30 سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 90.155 إصابة جديدة، و1.055 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 8.924.548 إصابة، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 228.100 حالة وفاة. Advertisements 30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442 11:32 PM خلال الـ24 ساعة الماضية خلال الـ24 ساعة الماضية سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 90.155 إصابة جديدة، و1.055 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 8.924.548 إصابة، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 228.100 حالة وفاة. ، الولايات المتحدة .. 90.155 إصابة و1.055 حالة وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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