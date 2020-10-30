محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى 57651 حالة بالبلاد سجلت الجزائر 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 57651 حالة. وأوضح الناطق الرسمي للجنة العلمية لرصد وباء فيروس كورونا المستجد، جمال فورار، خلال مؤتمر صحفي؛ أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 40014 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 1956 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد الجزائر الجزائر تسجل 319 إصابة و7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-30 سجلت الجزائر 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 57651 حالة. وأوضح الناطق الرسمي للجنة العلمية لرصد وباء فيروس كورونا المستجد، جمال فورار، خلال مؤتمر صحفي؛ أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 40014 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 1956 حالة وفاة. Advertisements 30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442 09:17 PM ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى 57651 حالة بالبلاد ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى 57651 حالة بالبلاد سجلت الجزائر 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 57651 حالة. وأوضح الناطق الرسمي للجنة العلمية لرصد وباء فيروس كورونا المستجد، جمال فورار، خلال مؤتمر صحفي؛ أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 40014 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 1956 حالة وفاة. ، الجزائر تسجل 319 إصابة و7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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