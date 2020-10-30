شكرا لمتابعة خبر عن المطلق: الدنيا مزرعة الآخرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق إن المسلم يستخدم الدنيا لتحصيل الآخرة ولا يترك الدنيا بالكلية لأنها مزرعة الآخرة. قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق إن المسلم يستخدم الدنيا لتحصيل الآخرة ولا يترك الدنيا بالكلية لأنها مزرعة الآخرة. واستشهد المطلق في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر" بالآية القرآنية في قوله تعالي:" وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ". واستند في تغريدته إلى تفسير مجاهد الذي قال فيه:" لا تترك العمل في الدنيا للآخرة حتى تنجو من العذاب لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا أن يعمل للآخرة ".

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