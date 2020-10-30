شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طارق الحبيب: بعض الناس ليسوا شواذاً لكنهم يميلون لنفس جنسهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب إن بعض الناس ليسوا شواذاً لكنهم يميلون لنفس جنسهم لعدم توافر الجنس الآخر.

وأشار الحبيب خلال حواره عبر برنامج " يا هلا ":" هناك آخرون يعانون مما يسمى بـ " اضطراب الهوية الجنسية " بمعني أن رجل يشعر بداخله أنه أنثى وأحيانا امرأة تشعر بداخلها أنها رجل فلم نطلق عليها أنها شاذة ولكن هذا هو الطبيعي لها كغريزة.

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ولفت الحبيب:" بعض الناس يميل للجنسين يعني رجل يميل للرجال وللنساء ولذا يتم تقييمه، فأحيانا تكون هناك اضطرابات وإثارات نفسية معينة ".

ووجه الحبيب نصائح هامة لعلاج اضطراب الهوية الجنسية لدى بعض الأشخاص:" جلسة المصارحة المباشرة، عدم اللوم مطلقا لأن اللوم يجعله لا يعطيك معلومات، عدم الحديث عن الماضي والحديث عن المستقبل، تقديم كل وسائل الدعم، عدم فضحه أمام الآخرين، أخذه لمستشار متخصص ومتمكن خارج العائلة لا يعرف عنهم شيئا ".