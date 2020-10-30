شكرا لمتابعة خبر عن وزارة البيئة تتوعد المحتطبين بـ 10000 ريال غرامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من قطع الأشجار باسم الاحتطاب للبيع أو للاستخدام و نقله و بيعه و شرائه و استخدامه.

وقالت البيئة أن قطع الأشجار باسم الاحتطاب للبيع أو للاستخدام و نقله و بيعه و شرائه و استخدامه، يعتبر مشاركة في الخطأ يعاقب عليها النظام.

وأكدت الوزارة : " ‏إذا استمر الاحتطاب لن نجعلها خضراء"، وذلك ردا على استمرار قطع الأشجار والاحتساب.

وكانت الوزارة قد أوضحت أن غرامة الاحتطاب من أجل التجارة تبلغ 50 ألف ريال، بينما تبلغ غرامة قطع الشجرة الواحدة 5000 ريال، و10000 ريال غرامة نقل الحطب المحلي.