شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يكشف عن إصابة 7 أشخاص في حريق السودة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

قال مساعد مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير العميد خالد العتيبي إن التحقيقات مستمرة لكشف الأسباب الحقيقية وراء اندلاع حرائق جبال السودة.

وأضاف العتيبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يا هلا ":" لدينا 7 إصابات بسيطة منهم 5 تابعين لمنسوبي الدفاع المدني و2 من المتطوعين وجميعهم غادروا المستشفى "، لافتا إلى الأضرار المادية لحرائق السودة وهي تأثر الغطاء النباتي والأشجار في منطقة الحريق.

وأوضح العتيبي أنه تم السيطرة على هذه الحرائق في وقت قياسي بدون خسائر بشرية، لافتا:" هناك فريق عمل مخصص لإدارة الأزمات في المنطقة "، بالإضافة إلى مشاركة جميع الجهات الحكومية والمتطوعين وكذلك القطاع الخاص.

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وأردف العتيبي :" نعمل كفريق واحد لمواجهة هذه الحرائق من خلال غرفة العمليات الميدانية التي أنشئت في مواقع الأحداث خلال الساعات الأولى من الحريق "، لافتا:" لدينا في الدفاع المدني خطة تفصيلية لمواجهة الحرائق في الغابات تعتمد على عنصرين أساسيين وهما حماية السكان وحصر الحريق ومنع انتشاره ثم إخماده".

واستطرد العتيبي:" دائما نحرص على سرعة البدء في عمليات المواجهة والانتقال السريع لأهمية الوقت وتطبيق الخطط المعدة مسبقا من خلال تقدير حجم الحريق وتم طلب الدعم من الدفاع المدني والجهات المساندة ".

وتابع العتيبي:" الحريق يقع في منطقة صعبة التضاريس وحلول الظلام وكذلك الرياح الشديدة لذلك اضطررنا لطلب دعم ومساندة من شركائنا لفتح بعض الطرق حتى وصلنا لغالبية المناطق بعد تقسيم منطقة الحادث لعدد من المربعات وتقسيم العمل حتى أخمد الحريق ".