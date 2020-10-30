شكرا لمتابعة خبر عن «النمر»: لا يجوز السماح لمريض الزهايمر بـ 3 أمور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

وجه استشاري أمراض القلب، خالد النمر عدد من النصائح إلى أسر مرضى الزهايمر؛ حرصًا على سلامتهم.

ولفت "النمر" إلى أنه هناك أمور لا يجوز السماح بها لمرضى الزهايمر، مثل الخروج دون ارتداء أسورة تحمل معلومات عنهم.

ورصد "النمر" 3 أمور لا يجوز السماح بها لمرضى الزهايمر؛ حيث قال:"نصيحة : اذا كان لديك شخص كبير في السن يعاني الزهايمر فلا تسمح له بقيادة سيارته لوحده ولا الخروج من البيت لوحده ولا بد من وضع اسورة فيها معلومات الاتصال بأبنائه والامراض التي يعاني منها في حال فقدانه".

تجدر الإشارة إلى أن المادة الثامنة والأربعون من نظام المرور في المملكة تنص على : "أن للإدارة المختصة إلغاء رخصة القيادة أو عدم تجديدها إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللياقة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها"، ويتم إعادة الرخصة في حالة إثبات عكس ذلك.