شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طالبة بالابتدائية في تبوك توضح انطباعها عن تجربة التعليم عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): نشرت حساب مسابقة مدرستي مقطع فيديو لطالبة في الصف الثاني الابتدائي، وثقت خلاله انطباعها عن تجربة التعليم عن بعد. نشرت حساب مسابقة مدرستي مقطع فيديو لطالبة في الصف الثاني الابتدائي، وثقت خلاله انطباعها عن تجربة التعليم عن بعد. وقالت الطالبة في الصف الثاني الابتدائي عذاري نايف الحربي في مدرسة الأبناء الأولى بتبوك أنها تتعلم من خلف الشاشة عن بعد لا تستطيع الذهاب لمدرستها بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تستمتع بهذه التجربة الجديدة. ‏وعبرت الطالبة عن سعادتها بـ التعليم عن بعد، ووجهت الشكر إلى القادة والوطن قائلة: "شكرا لك ياوطني أن هيأت لنا سبيل العلم والتعلم تحت أي ظرف، وفي كل زمان ومكان".

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