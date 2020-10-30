شاهد.. الجمال السائبة تهدد حياة سالكي طريق " الأحساء - الرياض "

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): وثق مقطع فيديو الجمال السائبة تهدد حياة سالكي طريق " الأحساء - الرياض " قبل مفرق سعد، معرضة حياة المواطنين للخطر. وثق مقطع فيديو الجمال السائبة تهدد حياة سالكي طريق " الأحساء - الرياض " قبل مفرق سعد، معرضة حياة المواطنين للخطر. وبدا في المقطع الجمال السائبة تعبر الطريق بدون راعٍ مما تشكل خطرًا كبيرًا على حياة عابري طريق " الأحساء- الرياض ". وأثار المقطع غضب واستياء المواطنين بسبب الجمال السائبة على الطرق، حيث انهالت التعليقات على المقطع وجاءت كالتالي:" الجمال السائبة أصبحت خطرا حقيقيا وحراثة أرواح للبشر على الطرقات، فهذا الطريق خاصة بالشتاء كارثي ".

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