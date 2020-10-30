شكرا لمتابعة خبر عن مرور جدة: «إعادة فتح ميدان البيعة بالمنطقة المركزية » (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت إدارة مرور جدة، اليوم الجمعة، عن إعادة فتح ميدان البيعة بالمنطقة المركزية بعد انتهاء أعمال صيانة في أحد مباني شارع الملك عبدالعزيز.

وقال المرور إنه تم فتح الطريق بعد تحويل حركة السير احترازياً وحفاظًا على السلامة العامة وذلك من ميدان البيعة بالمنطقة المركزية بسبب عمل صيانة أحد مسامير تثبيت رافعة في أحد المباني على شارع الملك عبدالعزيز والتأكد من سلامتها ومعالجتها فنيا من المختصين.